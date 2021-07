Eindhovenaar (36) moet celstraf vrezen voor deelname avondklokrellen: ‘Ik schaam me voor mijn kinderen’

Rookmelder wordt verplicht maar we willen er nog niet aan; Hoe komt dat?

7 juli EINDHOVEN - PIEP..., PIEP..., PIEP... Eens in de zoveel tijd klinkt het irritante gepiep uit een vergeten rookmelder in huis. Tijd om de batterij te vervangen, maar om van het lawaai af te zijn wordt die echter maar al te vaak losgekoppeld. En dat terwijl het vanaf volgend jaar juli wettelijk verplicht is om een werkende melder in huis te hebben. Onderzoeker Patty Jansen wilde weten waarom de melders niet hoog op ons prioriteitenlijstje staan.