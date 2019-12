Eindhovenaar (39) in elkaar geslagen om geaardheid: 'We nemen de zaak uiterst serieus’

EINDHOVEN - Een 39-jarige Eindhovenaar is woensdagavond in Winkelcentrum Woensel bedreigd en in elkaar geslagen door een groep jongeren. Homohaat was daartoe de aanleiding, meldt de politie.