Eindhovenaar (40) verdacht van moedermoord: ‘na veertig jaar ellende draaide ik door’

Van der H. had een heel dagboek bijgehouden over de ruzies die hij met zijn moeder had. Maar na veertig jaar draaide de Eindhovenaar naar eigen zeggen door. Tijdens de zitting was de verdachte dan ook erg emotioneel. Zo huilde hij toen de rechter hem vroeg of hij zijn moeder vermoord had. Volgens de 40-jarige verdachte was er die fatale dag niemand anders in huis.