Eindhovenaar (42) verdacht van meerdere brandstichtingen op heterdaad aangehouden

Door PSV verhuurde Baumgartl scoort en klimt met Union Berlin naar plek vier in de Bundesliga

Het gaat in de Bundesliga goed met de door PSV verhuurde Timo Baumgartl. De verdediger maakte vrijdagavond in Berlijn de winnende treffer voor zijn club Union Berlin in het duel met RB Leipzig (2-1 zege) en klimt met ‘Die Eisern’ naar de vierde plek in de Duitse hoogste afdeling.

3 december