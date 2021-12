Eindhovenaar (51) aangehouden voor betrokkenheid schietincident waarbij man (30) gewond raakte

video PSV’er Ramalho weet wat er nodig is om succesvol te zijn in Baskenland: ‘Het zal niet makkelijk worden’

André Ramalho (29) weet uit ervaring hoe lastig een wedstrijd in een regenachtig Baskenland kan zijn. Met Red Bull Salzburg lukte het hem al eens om ten koste van Real Sociedad door te gaan in de Europa League. Met PSV donderdag weer? ,,Het zal niet makkelijk zijn, maar we doen er alles aan.”

8 december