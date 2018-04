Eindhovenaar (51) mogelijk al op woensdagavond doodgeschoten

EINDHOVEN - De 51-jarige man die donderdagochtend dood in zijn auto werd aangetroffen op Den Bult in Eindhoven is mogelijk al op woensdagavond om het leven gekomen. Enkele getuigen hebben de politie laten weten dat zij toen mogelijk schoten hebben gehoord.

Ondanks dat meerdere getuigen dit bij agenten hebben aangegeven, heeft de politie woensdag geen meldingen ontvangen over een mogelijk schietincident. De politie is op zoek naar meer mensen die schoten hebben gehoord woensdagavond en op wat voor tijdstip dat dan is geweest. Eerder liet een getuige al aan deze krant weten dat zij om 23.00 uur op woensdag schoten had gehoord.

Burgemeester Jorritsma van Eindhoven heeft een korte reactie gegeven op de dodelijke schietpartij. ,, Het is afschuwelijk wat hier gebeurd is. Ik maak me echt zorgen om dit soort geweldplegingen, het is een schok voor de buurt en uiteraard vreselijk voor de voor de familie."

De 51-jarige Eindhovenaar werd donderdag om 08.00 uur gevonden in zijn auto die in Den Bult geparkeerd stond. Hij was vermoedelijk die avond bij zijn vriendin in de straat gewest.De hulpdiensten werden opgeroepen om eerste hulp te verlenen, maar de man was al overleden.

De politie heeft een Team Grootschalige Opsporing opgezet. Deze staat onder leiding van een officier van justitie. Daarnaast is meteen begonnen met een buurt- en forensisch onderzoek naar de toedracht van het incident. Een team van specialisten van de Landelijke Eenheid heeft met een drone beelden gemaakt van de omgeving. Daarnaast werd een speurhond ingezet in de hoop om een spoor op te pikken van de dader.