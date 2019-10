Eindhovenaar (58) opgepakt op verdenking van veroorzaken dodelijk ongeval in Limburg

Onderne­merstro­fee voor ‘unieke beleving’ van i-team Global in Eindhoven

4 oktober EINDHOVEN - Ondernemer Frank van de Ven van i-team Global is winnaar van de BOV Trofee 2019, gistermiddag uitgereikt in het Parktheater in Eindhoven. Dennis van der Wiel van Polariks won de ASML Young Makers Award.