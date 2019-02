Van de verdachte zelf werd de rechtbank geen steek wijzer. Marcel F., zonder advocaat, weigerde op letterlijk elke vraag van de rechter en de officier van justitie in te gaan. Zo weigerde hij ook te reageren op de door de rechter voorgelezen whatsapp berichtjes die de nu 23-jarige vrouw aan hem had gestuurd en waarin zij hem wanhopig vroeg wat hem toch bezield had toen hij zich aan haar vergreep. F. was ‘s ochtends bij de vrouw in bed gekropen, had haar billen en borsten betast en was met zijn vinger bij haar binnengedrongen. Ook was hij bovenop haar gaan zitten.