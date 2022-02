Eindhovenaar Alex S. zamelt geld in voor ‘juridische kosten’ in strafzaak over verkoop zelfmoordmiddel

Coronate­stro­bots weg uit Veldhovens lab als commer­ciële overname doorgaat, analyse GGD-tes­ten ‘niet in gevaar’

VELDHOVEN/DEN HAAG - Twee innovatieve coronatestrobots van de overheid verdwijnen uit Veldhoven als de commerciële overname van laboratorium PAMM definitief doorgaat. De analyse van de GGD-testen in de regio komt daardoor niet in gevaar, benadrukt het ministerie van Volksgezondheid. De diagnose verhuist naar een ander laboratorium als het nodig is, zegt een woordvoerder.

4 februari