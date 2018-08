Eindhovenaar bekent twee van vier Phone House-overvallen in regio

In nog geen drie weken in april vorig jaar kregen Phone House-vestigingen in Veldhoven, Best, Veghel en Nuenen een klant binnen die iPhones wilde zien. De eerste keer, in Veldhoven, griste hij twee toestellen van de balie. In Best en Veghel werd hij, zo zag officier van justitie Hugo Storij, brutaler: hij trok ze uit de handen van de verkopers. En in Nuenen ging hij weer stappen verder: hij trok een mes, ging met de verkopers naar het magazijn en liet 22 toestellen in zijn tas gooien.

Zonneklaar

De verdachte, 35, keurig in pak en nauwkeurig articulerend, sprak hem zachtjes tegen. In Best en Veghel was hij niet geweest. Dat vond de rechtbank opmerkelijk, want bij een huiszoeking vond de politie vrijwel dezelfde schoenen, trainingskleren en zonnebril die de dader op Veghelse camerabeelden draagt. De bril is van zijn zus, die het vreemd vond dat de politie haar getuigenis nog wilde want de camerabeelden waren volgens haar zonneklaar. De pet die de dader droeg, lag in de auto van de verdachte.

Wel bekende de man de overval in Best maar hoewel de verkopers zeggen dat hij hen met een groot mes bedreigde, kon dat volgens hem niet kloppen. ,,Ik houd niet van geweld”, zei hij: ,,Zoiets doe ik niet.” Het mes is ook niet op camerabeelden te zien. Wel dat hij een hand diep in een tas houdt. Storij zag dat de twee verkopers stevige jongens waren en het leek hem onwaarschijnlijk dat zij zich zomaar zouden laten overbluffen. Verder lag er zo’n mes in zijn auto, en was ook dat weer van zijn zus. De verdachte hoorde met enige verbazing dat hij daar 22 telefoons zou hebben meegenomen. Dat klopt niet, zegt hij, volgens hem wil de winkelier een verzekeringsslaatje uit de zaak slaan.

Steeds agressiever

Storij had weinig twijfels. Wat hem zorgen baarde, is dat de man steeds agressiever te werk ging. En daardoor werd ook de geestelijke schade die de man toebracht steeds groter. Advocaat Peter van de Laar vond het, met zijn cliënt, onlogisch dat hij twee overvallen wel bekent maar er dan twee zou verzwijgen. Maar dan was het volgens Storij wel erg toevallig dat het in z’n korte tijd om precies dezelfde soort zaken ging. Klopt, zei Van de Laar, maar er is geen enkel technisch bewijs: geen DNA, geen locatiegegevens van zijn telefoon, geen opvallende herkenningen.