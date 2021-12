Eindhovenaar betrokken bij drugssmokkel naar Zweden, maar advocaat is niet onder de indruk

Eindho­venaar (42) verdacht van meerdere brandstich­tin­gen op heterdaad aangehou­den

EINDHOVEN - Een man (42) probeerde in de nacht van zaterdag op zondag een kleine vrachtwagen in brand te steken in Eindhoven en is daarbij op heterdaad aangehouden. Hij wordt verdacht van meerdere brandstichtingen.

