Eindhovenaar blijft volhouden dat hij Joeri Veenstra uit zelfverdediging doodstak: ‘Ik kon niet anders’

INGEZONDEN OPINIE Studenten Verpleeg­kun­de vrezen de hectiek in zorginstel­lin­gen, hun toekomsti­ge werkplek

13:58 EINDHOVEN - Het is ongetwijfeld niet de eerste keer dat u dit leest: Er is een te hoge werkdruk in de zorg. Studenten Verpleegkunde op het Summa College zien met vreze hoe zorgmedewerkers tot aan hun oren hectiek en druk ervaren. Gewoon omdat er te weinig verpleegkundigen in het veld staan.