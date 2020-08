Eindhovenaar bouwt vliegfiets die niet de lucht in mag

Het is een pronkjuweel, de ‘Casemier Cox’. Want zo heeft Bob Casemier (66) zijn vliegfiets liefkozend genoemd. De Eindhovenaar, die werkte als restaurateur, is dol op voertuigen en machines, liefst van minstens een eeuw oud. Of het nu vliegtuigen zijn, motoren, of racefietsen. Wie zijn huis binnenstapt, gaat honderd jaar terug in de tijd.