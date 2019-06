Eindhovenaar brengt postuum boek uit over strijd tegen longkanker

,,Hij heeft het nog net kunnen schrijven. Het is niet perfect maar het is er’’, zegt Irma Rijndorp als een van de vele goede vrienden van Niels ter Haar.

In het boekje schrijft de Eindhovenaar over de oneerlijke strijd tegen kleincellige longkanker. Het boekje is volgens de auteur een ode aan het leven. Zijn levensmotto Life’s good koos hij als titel. Rijndorp meent dat het boekje een inspiratie en motivatie kan zijn voor mensen die in dezelfde situatie terechtkomen. Vanwege de karakteristieke schrijfwijze met veel zwarte humor is het bovendien een erfenis die er voor zorgt dat de maker nooit vergeten zal worden, zegt ze.

Probleemjongeren

De opbrengst kunnen vriendin Marieke en dochter Lara volgens haar goed gebruiken. Niels ter Haar was zelfstandig contextueel therapeut en onder andere bezig met de oprichting van de opvang voor probleemjongeren in Nuenen. Opstandige buurbewoners lagen lang dwars waardoor het initiatief niet van de grond is gekomen. Ter Haar gooide de handdoek in de ring toen er nieuwe uitzaaiingen bij hem werden ontdekt.

,,Als startende zelfstandige blijft er geen geld over voor een verzekering’’, zegt Rijndorp over de financiële situatie van de nabestaanden.

Benefiet

In de laatste fase van zijn ziekte, na afronding van zware chemokuren, wendde Ter Haar zich bovendien tot een alternatieve behandeling die niet verzekerd werd. Het geld voor de tijdrekkende behandeling (23.000 euro) werd opgehaald met een inzamelingsactie op internet en benefietoptredens in drie Eindhovense kroegen.

Op 15 juni verloor Niels ter Haar het gevecht tegen kanker. Afgelopen vrijdag werd voor de Eindhovenaar een uitvaartdienst gehouden in het Blue Collar Hotel op Strijp-S in Eindhoven. Rijndorp vertelt dat in aanwezigheid van ruim tweehonderd familieleden, vrienden en kennissen afscheid werd genomen terwijl de kist met zijn lichaam op het podium stond.

Na afloop werd hij op de achterklep van een klassieke Chevrolet naar het crematorium gebracht, begeleid door ronkende motoren en toeterende auto’s. Bezoekers vormden al proostend een erehaag (zie video hieronder).