Eindhovenaar Carlo van Kemenade keert als topman terug bij leaseconcern DLL

EINDHOVEN - Carlo van Kemenade is de beoogde nieuwe topman van het Eindhovense leaseconcern DLL. Eindhovenaar Van Kemenade (57) was eerder al werkzaam bij het wereldwijd opererende dochterbedrijf van Rabobank met 5.500 medewerkers.

Hij was in de afgelopen vier jaar de hoogste baas bij een andere Rabo-dochter, hypotheekverstrekker Obvion in Heerlen. Van Kemenade is bij DLL- voorheen De Lage Landen - voorgedragen als opvolger van de Amerikaan Bill Stephenson, die eind dit jaar met pensioen gaat. Voor de definitieve benoeming van Van Kemenade is goedkeuring nodig van de Europese Centrale Bank.

De Eindhovenaar werkte van 1990 tot 2018 in verschillende functies bij het bedrijf, zowel in Nederland als internationaal. In 2013 trad hij als operationeel topman toe tot de raad van bestuur.

Quote Carlo is een dynamische, op verande­ring gerichte leider. Berry Marttin, Rabobank

Voorzitter van de raad van commissarissen van DLL en Rabobank-bestuurder Berry Marttin toont zich in een verklaring ingenomen met de terugkeer van Van Kemenade die hij omschrijft als een 'dynamische, op verandering gerichte leider'. ,,Zijn selectie is een duidelijke waardering van het talent dat aanwezig is binnen de brede Rabobank Groep. Het is geweldig om de continue uitwisseling te zien van mensen en kennis binnen de bedrijven.”

DLL is wereldwijd marktleider in leasing van kapitaalgoederen. Klanten van het concern in meer dan dertig landen leasen onder meer machines voor de landbouw, gezondheidszorg, voedingsmiddelenindustrie en bouw.