Eindhovenaar die ex sloeg en trapte moet leven zien te beteren

DEN BOSCH - Twee jaar in een veelplegerstraject, waarin hij onder begeleiding zijn leven moet zien te beteren. Dat is de straf die een 31-jarige Eindhovenaar krijgt van de rechtbank in Den Bosch.

De man had in november vorig jaar zijn ex-vriendin mishandeld. Ook bedreigde hij haar. ,,Als ik jou niet krijg, krijgt niemand je.” De man heeft ook een contactverbod met zijn vriendin voor vijf jaar gekregen en moet haar duizend euro smartengeld betalen.

Explosie van geweld

De officier van justitie stelde in de rechtszaak twee weken geleden dat de ex-vriendin doelwit was van ‘een regelrechte explosie van geweld’. Het was de zoveelste keer dat haar ex tekeerging.

De 31-jarige verdachte ontkende in alle toonaarden dat hij zijn ex bij haar thuis opwachtte en tegen de grond sloeg toen ze uit de auto stapte. De vrouw is tegen haar hoofd gestompt en geschopt en de dader zou ook even op haar gezicht hebben gestaan. Toen hij wegrende, nam hij haar sleutels en telefoon mee.

Bij een vriend

Die lagen de volgende dag bij de vader van de verdachte, toen de politie hem daar kwam arresteren. Hoe dat kan, snapt de man niet. Hij was de avond ervoor ‘in Tilburg bij een vriend’. Hoe die heet en waar hij woont, wist hij echter niet. Bij elkaar bewijs genoeg dat de verdachte de dader was, vond officier van justitie S. van Keulen.

Dan was er ook nog een incident een week eerder. Er was een gesprek tussen de man en de vrouw, in diens begeleid kamerwonenproject, met een begeleidster. Die hoorde hoe hij zei: ‘Als ik jou niet krijg, krijgt niemand je en ik ben niet bang voor de Mathildelaan’ (waar in Eindhoven een politiebureau zit). Een duidelijke doodsbedreiging, aldus de officier.

Vaak veroordeeld