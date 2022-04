Eindhovenaar die met auto op man inreed op Kleine Berg verdacht van poging moord

Eindhoven­se producer en platenbaas Jack Hustinx was pionier van de heavy metal: ,,Vader Abraham liep hoofdschud­dend weg”

EINDHOVEN - Producer Jack Hustinx bedacht ooit een slagzin: Eindhoven: het hard van Nederland. En ja, ‘hard’ is bewust met een ‘d’ geschreven. Wie van de nieuwste heavy metal hield, moest in de jaren tachtig in Eindhoven zijn. De lp-boxset Crash! Bang! Wallop! eert de Nederlandse en Belgische pioniers van het snoeiharde genre.

