Eindhovenaar die oog verloor, hoort jaar cel eisen

DEN BOSCH - Een lompe vechtpartij bijna twee jaar terug moet een Eindhovenaar een jaar cel kosten, vindt het OM. Zijn advocate Marlieke van der Laar is des duivels, want de man schoot een vrouw te hulp en verloor bij het vechten zijn oog. De andere man werd eerder vrijgesproken.

Er was al langer iets mis tussen een Eindhovense vrouw en haar buurman op de Mercuriuslaan. Op 11 september 2016 slaat de vlam in de pan. Dat begon met een woordenwisseling die snel opliep tot een schreeuw- en scheldpartij. Een vlakbij wonende vriend van de vrouw kwam toevallig voorbij rijden en schoot haar te hulp.

Fietsslot

Hoewel er is gefilmd door een meisje, was het moeilijk te bepalen wat er precies gebeurde. Beide mannen kregen een wapen in handen. De buurman raapte een lange ijzeren staaf op, mogelijk een antenne, de helper kreeg van zijn vriendin een groot fietsslot. Er werd heen en weer gescholden, gedreigd en geslagen. Beurtelings liepen de mannen op elkaar af en van elkaar weg en steeds meer omstanders bemoeiden zich er mee.

Er vielen rake klappen en uiteindelijk kreeg de helper een klap op zijn oog. In het ziekenhuis bleek dat zijn oog niet meer te redden was. Hij wilde zijn glazen prothese in de rechtbank er uit halen om te laten zien hoezeer hij was getroffen, maar dat vond de rechtbank ‘niet nodig’.

Het werd een zware zitting voor de man. ,,Ik ben slachtoffer, geen dader.” Opnieuw kwam beeld voor beeld het filmpje voorbij. Hij kon dit niet aanzien en dus liep hij weg. Toen de officier van justitie het woord kreeg liep hij opnieuw de gang op.

Lijfelijk

Volgens officier Erna Vrijhoeven is hij degene die van verbaal naar lijfelijk geweld overschakelde. ,,Hij is zelf slachtoffer van een gevecht dat hij zelf initieerde.” Gezien ook zijn strafblad waar meer geweld op staat, eiste ze een jaar cel waarvan de helft voorwaardelijk. De vrouw verdient een werkstraf van 200 uur, met drie maanden voorwaardelijke cel.

