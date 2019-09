Eindhovenaar die wraak nam op fietsendief langer in de cel, maar niet vanwege het klem rijden met de auto

Voor een deel van de verdenkingen tegen een man die zondag wraak nam op een fietsendief waren te weinig aanknopingspunten. Toch zag de rechter-commissaris gisteren genoeg reden om de Eindhovenaar twee weken langer in de cel te houden. Dat had er vooral mee te maken met de vechtpartij. De man wordt verdacht van poging tot zware mishandeling.

De vechtpartij vond zondag rond middernacht plaats nadat een man samen met zijn vriendin op zoek ging naar de man die een fiets voor hun huis had weggehaald. Toen ze de dief zagen op de Reaumurstraat, probeerde de man hem met de auto klem te rijden. Daarbij raakte de auto een muur, de rode lak is nog altijd zichtbaar op de bakstenen.

Doodslag

De politie sprak in een eerste bericht over ‘een poging tot doodslag’. Bij de rechter-commissaris, die bekijkt of er genoeg reden is om een verdachte langer vast te houden, was dat al afgezwakt naar ‘poging tot toebrengen van zwaar lichamelijk letsel’. Maar ook voor die verdenking zag de rechter-commissaris te weinig aanwijzingen. Vanwege de mishandeling die na het ‘klem rijden’ zou hebben plaatsgevonden, blijft de man nu veertien dagen langer in de cel. Dat laat zijn advocaat Paul Saris weten.