Eindhovenaar gepakt voor verwoestende schoolbrand

Aldi Cassandrap­lein heropent de deuren

12:34 EINDHOVEN - De verbouwde Aldi aan het Cassandraplein in het Eindhovense stadsdeel Woensel heropent zaterdag 19 mei de deuren. Het is een van de vestigingen van de supermarktketen waar Aldi de nieuwe formule in de praktijk brengt, laat het concern weten.