Eindhovenaar heeft bedrijfje ‘voor het dumpen van al uw drugsafval’

Bioscoop in Eindhoven krijgt het oude jasje van Eurocinema terug: ‘Een uitgaans­cen­trum met het gevoel van vroeger’

13 juli EINDHOVEN - Lab-1 terugbrengen in oude staat, toen het nog Eurocinema was. Dat is waar eigenaar Chris de Zeeuw mee bezig is sinds hij de bioscoop in 2019 overnam. En dat lukt langzaam, hij heeft veel gevonden in het pand en gekregen van mensen die thuis dingen hadden liggen. Bijvoorbeeld van de twee bedrijfsleiders die er jaren gewerkt hebben.