Eindhovenaar Henk Krol snoeihard over Nashville: 'Ik hoop dat God niet gelukkig is met deze volgelingen’

Blog Stigmama: Lang leve de Suus

16:01 Soms kom je mensen tegen in je leven waarvan je weet dat ze altijd bij je zullen blijven. Althans dat hoop je. Je weet het meteen, je voelt het aan alles. Dit is goed. Dit is mijn type mens. Even voor de duidelijkheid: ik heb het dan dus niet over woest aantrekkelijke liefdespartners maar over mensen van een zo’n mooie levensenergie dat de warme rillingen je over het lijf lopen.