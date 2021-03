Eindhovenaar is blij dat de politie hem oppakte: ‘Ik heb mijn leven nu weer op orde’

Internatio­na­le bokswereld komt naar Eindhoven, het eerste grote topsport­toer­nooi in coronatijd

14 maart EINDHOVEN - Voor het eerst in lange tijd wacht de regio weer een groot sportevenement met veel internationale deelnemers. Eind mei verzamelt zich de wereldwijde bokstop in Eindhoven, voor de Eindhoven Box Cup (EBC), een pre-olympisch toernooi. Onder strikte voorwaarden moet het toernooi in een ‘bubbel’ kunnen plaatsvinden, denkt de organisatie.