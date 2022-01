Eindhovenaar Jan Coolen zet zich in voor veteranen: ‘Bij ons kunnen ze hun verhalen kwijt’

EINDHOVEN - Net met pensioen als ondersteunend docent bij ROC Veghel en in het zonnetje gezet vanwege zijn inzet voor militaire veteranen. Jan Coolen uit Eindhoven vertelt. ,,We marcheerden rechtdoor het rozenperk in.”

Jan Coolen (66) doet zijn verhaal in De Treffer, het ontmoetingscentrum van de Stichting Veteranen Brabant Zuid Oost. Van die stichting was hij in 2006 mede-oprichter, van De Treffer is hij vandaag de dag de beheerder. Aan de muren veel foto's van Nederlandse militairen op missie, in Afghanistan, Bosnië, Libanon. Op de achtergrond een pop met een uniform zoals Nederlanders dat droegen in Afghanistan.

Verhalen van binnenuit

Op missie in het buitenland was Coolen zelf nooit. Toen hij net dienst zat, in 1978, overwoog hij wel even mee te gaan naar Libanon. ,,Maar ik dacht dat ik beter werk kon doen voor de VVDM.” Bij de Vereniging Voor Dienstplichtige Militairen meldde Coolen zich meteen na zijn leger-opkomst als lid. Na een tijdje werd hij afdelingsbestuurder en kreeg hij verhalen van binnenuit te horen.

,,Bij de Garde Grenadiers in Arnhem hadden ze destijds een oud gebouw met douches. Soldaten werden naar die douches afgemarcheerd. Ze moesten zich op commando uitkleden, inzepen, afspoelen, afdrogen. Het riep associaties op met de gaskamers in de Tweede Wereldoorlog. Over zulke dingen werd de VVDM gebeld.”

Quote We werden afgemar­cheerd door een pelotons­com­man­dant die altijd wilde dat we precies deden wat hij zei. De weg maakte een flauwe bocht naar links... Jan Coolen

Over zijn eigen diensttijd klaagt Coolen niet. Als chauffeur/telexist had hij het goed. Veel rondrijden in drie- en viertonners van DAF, die trucks vaak poetsen en af en toe lachen. ,,We werden afgemarcheerd door een pelotonscommandant die altijd wilde dat we precies deden wat hij zei. De weg maakte een flauwe bocht naar links, maar hij gaf geen commando dat we linksaf moesten. Dus liepen we rechtdoor een rozenperk in.”

Na zijn diensttijd ging Coolen werken in Uden, bij het Vormingswerk Jong Volwassenen. Een logisch vervolg op de studie aan Sociale Academie De Dommel in Eindhoven, die hij voor zijn diensttijd al had afgerond. In het Uden van 1983 viel hem iets op. ,,Wie als Turkse gastarbeider wilde ontkomen aan de strenge imams in Veghel en Oss, ging in Uden wonen. Er waren daar ook veel woningen. In Uden zaten Turken die zich richtten op een toekomst in Nederland. Ik gaf ze taalles.”

Gezellig geklets

Eindhovenaar Coolen bleef in Uden en omgeving werken. In december ging hij met pensioen als ondersteunend docent aan het ROC in Veghel. MBO-leerlingen die een steuntje in de rug nodig hadden, kregen dat van hem.

En nu is Coolen beheerder van De Treffer. Terwijl hij vertelt, klinkt er uit een andere ruimte uit het centrum gezellig geklets. Enkele veteranen zijn bij elkaar gekomen. Want er mag dan een lockdown zijn, De Treffer mag dan gesloten zijn, voor mensen die zorg nodig hebben kan er een uitzondering gemaakt worden.

Een half woord

,,We kennen onze veteranen en weten van sommigen dat ze problemen hebben met de gevolgen van hun missie en weinig contact hebben met anderen. Hier kunnen ze hun verhalen aan elkaar kwijt. Onderling hebben ze aan een half woord genoeg.”

Mocht het nodig zijn, dan kunnen veteranen die iets kwijt willen ook bij Coolen terecht. Dat het bestaan van De Treffer gewaardeerd wordt, en de inzet van Coolen ook, bleek deze week. Van wethouder Monique List kreeg hij de vrijwilligerspenning van de gemeente Eindhoven.