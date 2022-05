Eindhovenaar Jan van Peer krijgt lintje voor activiteiten als vrijwilliger in de wijk Mensfort

Jan van Peer werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De onderscheiding werd in wijkcentrum De Werf uitgereikt door locoburgemeester Yasin Torunoglu.

De onderscheiden Eindhovenaar is zeer actief als vrijwilliger in de wijk Mensfort. Zo is hij vanaf 1996 voorzitter van de Stichting Leefbaarheid Mensfort. Hij is tevens medeorganisator van wijkfeesten, activiteiten rond Halloween en betrokken bij het jaarlijkse bezoek van Sinterklaas.

Ook is Jan van Peer onder andere corrector van het wijkblad Mensfort Info, verzorgt hij de bezorging van deze uitgave en is actief bij de bibliotheek van Mensfort. ,,Zijn inzet heeft gezorgd voor verbinding tussen de bewoners, vrijwilligers en professionals die actief zijn in de wijk”, meldt de gemeente Eindhoven. ,,Hierdoor is het voor de bewoners prettig samenleven in een veilige buurt en heerst er een gevoel van saamhorigheid.”