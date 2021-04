Eindhovenaar Joeri Veenstra gedood uit pure jaloezie, Bossche verdachte verdient tien jaar cel

Nieuwe wethouder in Eindhoven krijgt voor benoeming eerst een ondervra­ging in de gemeente­raad

7 april EINDHOVEN - Wie in Eindhoven wethouder wil worden, krijgt voor de definitieve benoeming voortaan eerst een openbare ondervraging in de gemeenteraad. Een voorstel van D66 in Eindhoven daarover is dinsdagavond aangenomen.