Eindhovenaar John van den Heuvel: 'Ziekelijk dat Derksen de vrouw van Humberto erbij moest halen'

Eindhoven­se nachtburge­mees­ter Nozza maakt balans op

12 juni EINDHOVEN - Voor het eerst in de geschiedenis van Eindhoven, is het nachtleven meegenomen in het coalitieakkoord. Een eerste voorzichtige overwinning van het nachtburgemeesterschap, denkt Siem Nozza. "De dialoog is er, maar er is nog een wereld te winnen".