Eindhovenaar krijgt drie jaar cel voor 'schrammetje'

Hoger beroep in zaak Vlaamse kasteel­moord

16:39 BRUGGE - Zeker twee veroordeelden in de zaak van de Vlaamse kasteelmoord gaan in hoger beroep. Opdrachtgever André G. (67) en de Nederlandse tussenpersoon Evert de C. (54) willen hun straf aanvechten, melden Belgische media. De rechtbank in Brugge legde hun vorige week beiden 27 jaar celstraf op.