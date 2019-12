Eindhovenaar Laurens van Oers: ‘Digitaal klinkt steriel, analoog heeft warmte’

De 27-jarige Eindhovenaar zweert bij analoge apparatuur. In zijn studio Obsidian Mastering is weinig digitaals te vinden. Muziekopnames van bands, dj's en andere acts stuurt hij via de pc -dat dan weer wel- naar zijn mengtafel waarop analoge apparaten zoals equalizers, vitalizers en compressoren, zijn ingeprikt. Diverse apparaten hebben nog de ouderwetse buizen. ,,Analoog is mijn kenmerk, het is een beetje uitstervende techniek. Software om te mixen wordt steeds goedkoper en toegankelijker voor een breed publiek. Maar digitaal geluid klinkt steriel, plat en clean. De analoge sound heeft veel meer warmte, dat is niet te evenaren met software", vertelt Van Oers in zijn studio in Plan B, het bedrijfsverzamelgebouw voor start ups op De Hurk.