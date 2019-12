Eindhovenaar maakt film: Hoe leefde de eerste generatie Turken?

Het was best pijnlijk, vinden de jonge Turkse filmmaker Emre Kalender (30) en zijn producente Sophia Shahrjerdy (25), beiden uit Eindhoven. Ze zochten naar documentatie over de eerste Turkse gastarbeiders in de stad. Wat ze vonden? Een paar cliché-foto's van schoenen op een trap, en verder bijna niks. Reden te meer om een documentaire te maken over het leven van de eerste generatie Turken in Eindhoven.