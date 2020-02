Eindhovenaar maakt voor ieder seizoen een houten fiets

Beide hobby's zijn als een rode draad door het leven van Van der Sanden gaan lopen. Zo staan in zijn huis alleen maar meubels van eigen makelij. En nadat hij met de triathlon gestopt was, reed hij eerst een tijdje toertochten met een vriendengroep. ,,Lekker buiten bezig zijn op momenten die je zelf kiest. En je doet er leuke contacten mee op", zegt hij met een lach. ,,Maar na een tijd ben ik toch lid geworden van Wielerclub Eindhoven. Net als met het meubelmaken wilde ik ook met het fietsen een doel hebben. Dat werd het wedstrijdfietsen. In bijna 25 jaar tijd heb ik zo'n 700 wedstrijden gereden op Amateur B-niveau, later bij de veteranen.”



Toen Van der Sanden afgelopen najaar een rondje Dutch Design Week deed, werd hij bij ontwerper Piet Hein Eek getroffen door de houten stadsfietsen die daar stonden. ,,Dat vond ik mooi en ik wilde er zelf ook een maken. Toch is het een mountainbike geworden, want naast hard rijden in de zomer, klim ik 's winters het liefst op een mountainbike."