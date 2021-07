Eindhovenaar negen maanden de cel in voor avondklokrellen

DEN BOSCH/EINDHOVEN - Een 36-jarige man moet negen maanden de gevangenis in vanwege zijn betrokkenheid bij de avondklokrellen van 24 januari in Eindhoven. Daar bovenop krijgt hij zes maanden voorwaardelijke celstraf.

De man deed op de bewuste zondagmiddag volop mee aan de rellen in zijn woonplaats. Hij was er niet om te demonstreren tegen de corona-avondklok maar had meegedaan uit nieuwgierigheid en om opgekropte emoties de vrije loop te laten. Een dag eerder had hij te horen gekregen dat zijn broer in Afghanistan was doodgeschoten, vertelde hij tijdens de rechtszaak twee weken geleden.

Quote Hij heeft de man twee keer in de rug geschopt, maar dat is volgens de rechtbank iets anders dan proberen iemand opzette­lijk zwaar te verwonden.

De Eindhovenaar gooide stenen naar de politie, politiebussen, het station en was betrokken bij de plundering van de Jumbo-winkel in de hal van het station. Daarnaast zou de man een ouder echtpaar hebben aangevallen dat probeerde de boel te sussen. De Eindhovenaar zou opzettelijk hebben geprobeerd de man en vrouw zwaar te verwonden. Dat laatste vindt de rechtbank in Den Bosch niet bewezen.

Op camerabeelden is te zien dat de man betrokken is bij de aanval op het echtpaar, maar daar waren anderen ook schuldig aan. Het valt niet te bewijzen dat de verdachte de oudere man in het gezicht heeft geslagen en stenen naar het echtpaar heeft gegooid. Wel heeft hij de man twee keer in de rug geschopt, maar dat is volgens de rechtbank iets anders dan proberen iemand zwaar te verwonden. De officier van justitie had achttien maanden cel geëist, waarvan zes voorwaardelijk.

Erg laag IQ

Een jonge Tilburger die van hetzelfde werd verdacht als de Eindhovenaar, krijgt 76 dagen jeugddetentie, waarvan zestig voorwaardelijk. En ook een taakstraf van 150 uur. Bij hem speelt mee dat hij een erg laag IQ heeft, zeer makkelijk beïnvloedbaar is en als minderjarige berecht moet worden. ,,We gingen echt alleen maar voor de sensatie naar Eindhoven”, bekende hij tijdens de rechtszaak.