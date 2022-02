Eindhovenaar ontdekte een nieuwe tulp in Iran: ‘En die is naar mij vernoemd’

Genoeg gecultiveerde, gekweekte tulpen worden vernoemd naar koningen, prinsessen en bekende Nederlanders. Maar een botanische (wilde) tulp die jouw naam draagt, is toch een heel ander verhaal. ,,Het is een complete verrassing dat de tulp naar mij is vernoemd en ik vind het heel leuk”, zegt een lachende Van den Brink.

In tuin bergen nagebouwd

Tijdens zijn reizen naar Iran heeft Van den Brink de tulp ontdekt. Hij heeft een passie voor flora en in het bijzonder voor bolgewassen en maakt hier foto’s van. Voor zijn tuin verzamelt hij zaad van bloemen en planten die hij tegenkomt. In het kerkdorp Acht heeft hij in zijn tuin de bergen nagebouwd en gaandeweg soorten flora verzameld uit onder andere China, Iran, Nepal en Europa. Foto’s van zijn tuin en gefotografeerde flora plaats hij op zijn website photos.v-d-brink.eu, met een nauwkeurige beschrijving van soort en vindplaats.

Maar wat als je niet weet wat je gefotografeerd hebt, zoals een rode tulp uit het Kuh e Aladag gebergte in Noordoost Iran? Dan schakel je de experts in. ,,Ik wil weten wat ik heb gefotografeerd of heb meegenomen. Ook om mijn site up-to-date te houden. Bovendien is er altijd veel belangstelling voor nieuwe tulpen. Is het een nieuwe soort of een variatie van een bestaande tulp? Of kan er een nieuwe tulp mee gekweekt worden?”

Zaadjes meegenomen

De Tulipa brinkii kon aan de hand van alleen een foto niet geïdentificeerd worden. Tijdens een volgende reis naar Iran in 2009 heeft Van den Brink zaadjes van de tulp meegenomen. Tulpenspecialist en keurmeester bloembollen Jac de Groot uit De Zilk en plantenwetenschapper Ben Zonneveld uit Leiden hebben aan het onderzoek meegedaan. En dat kostte tijd. Negen jaar later is het gelukt om de tulp te laten bloeien. Het DNA van de tulp is gemeten en het blijkt om een onbekende soort te gaan. Inmiddels is de tulp beschreven en heeft hij een naam gekregen: Tulipa brinkii.

Van den Brink: ,,De tulp is nu bekend bij de wetenschap, in cultuur gebracht en vermeerderd. Of hij interessant is voor een tulpenboer om mee te kruisen of te kweken, moet nog blijken.”

Als in het voorjaar de tulpen bloeien, gaat Van den Brink ‘zijn’ tulp aanschouwen bij de kweker in de bollenstreek in de buurt van Lisse. ,,En dan neem ik natuurlijk een paar bolletjes mee voor in mijn tuin. Ik ben benieuwd of ik hem hier kan houden, maar ik verwacht van wel. Maar dat hij in de natuur te vinden is, vind ik het mooist.”