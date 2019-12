Eindhovenaar opgelucht dat ook de buurman een kogel door z'n ruit kreeg

Kunstrij­den in Eindhoven in de lift dankzij expats: ‘heel wat bloedneu­zen voor je de dubbele rittberger kan’

30 november EINDHOVEN - Kunstrijden in Nederland is een kleine sport. Het gat dat Sjoukje Dijkstra en Joan Haanappel achterlieten, is na ruim een halve eeuw nog steeds niet opgevuld. Maar juist in Eindhoven, stad van de expats, gloort hoop. En staan er soms ineens Koreaanse, Russische of Amerikaanse talenten in de hal.