Eindhovenaar probeert 600 kilo cocaïne uit Colombia naar Nederland te smokkelen

In de haven van Antwerpen is op 20 oktober in totaal 7,9 ton cocaïne gevonden in een container. De waarde van de vondst is meer dan 200 miljoen euro. De lading cocaïne was verstopt tussen een lading bananen uit Ecuador. Gezamenlijk startten de Belgische en Nederlandse politie een onderzoek naar wie verantwoordelijk is voor de invoer.