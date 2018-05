Eindhovenaar raakt zes ton kwijt door witwassen

Bij bruin café Ons Hoekske in Eindhoven is het nog iedere dag bal

6:00 EINDHOVEN - Is het bruine café ten dode opgeschreven? De cijfers zeggen van wel maar bij Ons Hoekske in Eindhoven is het nog iedere dag bal. Al vroeg in de ochtend. ,,De AOW is gestort en als we beuren dan zijn we er."