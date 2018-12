Eindhovenaar Ralph Hogenbirk staat na een paar jaar al aan de wereldtop van het dronevliegen

Stel: je beoefent een sport en doet daarin mee aan de beste competitie ter wereld, neemt deel aan wedstrijden op drie continenten en wereldwijd zien 55 miljoen mensen jou je kunstje uitvoeren op tv. Zou je dan normaal over straat kunnen in een stad als Eindhoven? De 28-jarige Ralph Hogenbirk wel. Hij is namelijk geen voetballer of vechtsporter, maar droneracer. Binnen deze nog relatief onbekende sport, die pas een paar jaar bestaat, is hij in no-time als een komeet de grote competities ingeschoten.

Hogenbirk, in het dagelijks leven software engineer, kwam een paar jaar geleden via YouTube met droneracen in aanraking. Op dat moment was er nog niet één race in Nederland gehouden, laat staan dat er zoiets als een NK was. Maar vanaf het moment dat de eerste wedstrijden waren georganiseerd ging het hard.

,,Na een tweede plaats op het NK van 2017 werd ik uitgenodigd voor de Drone Champions League, een grote dronerace-serie die vooral in Europa wordt afgewerkt", vertelt hij. In die wedstrijden ging het zo goed dat er een belletje uit Amerika volgde. Of hij in 2018 aan de Drone Racing League (DRL) wilde deelnemen? Een grote competitie opgezet door sportzender ESPN, met races in de VS en Europa en een seizoensfinale in Saudi-Arabië. En niet onbelangrijk: een jaarcontract dat hem in staat stelde parttime te gaan werken.

,,Toen ik dat aanbod kreeg, besloot ik meteen om me meer te richten op droneracen", zegt Hogenbirk. ,,Het niveau in de DRL ligt zo hoog dat het na een jaar weer afgelopen is als je het niet goed genoeg doet. Je moet het seizoen in de top 10 afsluiten om weer uitgenodigd te worden voor volgend jaar. Daarom ben twee dagen per week minder gaan werken." Dat bleek de juiste keuze: Hogenbirk eindigde het reguliere seizoen als zesde en werd in de finale achtste. In 2019 is hij dus weer van de partij.

Deelname aan de DRL voelt vaak nog surrealistisch voor de Eindhovenaar. Droneracen is een sport waarin (nog) niet veel te verdienen is. Waar je bij veel andere races bij wijze van spreken je eigen boterhammen moet meenemen, wordt bij DRL alles voor je geregeld. ,,DRL is veruit de grootste in alles wat ze doen. Qua organisatie, maar ook als je ziet hoe de races in beeld worden gebracht", legt Hogenbirk uit. ,,Je racet bijvoorbeeld in stadions en grote skateparken. De locaties zijn tien keer groter dan ik gewend was, het parcours veel moeilijker. Is er iets mis met je drone? Dan krijg je meteen een nieuwe, want elke race liggen er een paar honderd klaar en staat een technisch team paraat. Je hebt nergens omkijken naar, terwijl je bij normale races zelf moet gaan sleutelen. Bij DRL wordt alles verzorgd, je wordt betaald en overal naartoe gevlogen."

Geen wonder dus dat elke dronepiloot graag aan de DRL mee wil doen. Hogenbirk: ,,Ik heb aan de ene kant mazzel gehad dat het zo snel is gegaan, aan de andere kant heb ik het wel zelf gedaan. Er zijn namelijk heel veel piloten die heel goed zijn en ook de DRL in willen, maar waar op dit moment geen plekje voor over is. Terwijl dit de enige manier is om professioneel te racen." Zorgt dat ook voor afgunst? ,,Nee, daarvoor is de scene te klein en nog veel te hecht.”



Komend jaar is Hogenbirk dus verzekerd van DRL-deelname. Ook zal hij door zijn zesde plaats van vorig seizoen weer wat meer gaan verdienen. Toch ziet hij zijn baan als programmeur niet snel opgeven. ,,Ik ben blij met de combinatie en wil me ook graag in mijn werk verder ontwikkelen. Het is fijn dat ik makkelijk met werk kan schuiven, want met droneracen ben ik al snel dertig uur in de week bezig. Gelukkig vindt mijn omgeving dat ook niet erg. Mijn vriendin is alleen maar jaloers dat ik dit kan doen."

Wat droneracen precies is? Stel je een soort Formule 1 voor, maar dan met drones. Ook valt vaak de vergelijking met het podracen, zoals dat te zien is Star Wars. Wat vaststaat: het ziet er futuristisch uit en het gaat razendsnel. De dronepiloten leggen tijdens een wedstrijd een parcours vol poortjes, hindernissen en loops af. Via een speciale videobril zien zij precies waar ze vliegen. Dat gaat met snelheden van boven de honderd kilometer per uur en gepaard met een snerpend geluid van ronddraaiende propellers - alsof er een grote zwerm bijen achter je aan zit - veel crashes en spectaculaire inhaalacties.