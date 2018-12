Eindhovenaar rijdt asociaal over de A58 bij Moergestel en wordt gesnapt door de politie

MOERGESTEL - Een 38-jarige Eindhovenaar heeft donderdag wel heel bont gemaakt op de A58 ter hoogte van Moergestel. Hij is bekeurd voor meerdere keren rechts inhalen, rijden over een doorgetrokken streep en rijden over de vluchtstrook.