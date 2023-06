Eindhovenaar schoot Fouad Rashidi op klaarlichte dag vijf keer door het hoofd, maximale straf opgelegd door hof

Gesneuvel­de Helmondse militair dertig jaar na dato geëerd met viaduct: ‘Hij is nog altijd in mijn gedachten’

HELMOND - Willo Martens is de enige Helmonder die ooit omkwam tijdens een vredesmissie. Nu, dertig jaar, later krijgt een viaduct in de stad zijn naam. Trots overheerst bij zijn weduwe Petra Sepanian. ,,Heel eervol en het is gewoon verdiend.”