Eindhovenaar staat onder bedreiging van vuurwapen geld af aan berover

Omwonenden Monk in Eindhoven boos over parkeer­over­last

8:00 EINDHOVEN - De komst van bouldergym Monk en de nieuwe bewoners van de oude Philips Bedrijfsschool aan de Frederiklaan/Kastanjelaan is de omwonenden tegengevallen. Ze klagen over parkeeroverlast en geluidhinder sinds de afdeling autotechniek van het Summa College verdween aan de Berkenstraat in Eindhoven.