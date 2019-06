Eindhovenaar stak huis met zoontjes in brand

Geparkeer­de auto in lichter­laaie op parkeerter­rein VV Gestel

16:15 EINDHOVEN - Op het parkeerterrein van VV Gestel aan de Locatellistraat in Eindhoven is dinsdagmiddag een auto in vlammen opgegaan. De oorzaak is nog onduidelijk, maar vermoedelijk gaat het om brandstichting.