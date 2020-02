Eindhovenaar stal jarenlang tonnen van Vitalis wegens gokverslaving

Eindhovenaar Peter van C. (36) zat al heftig te trillen in het strafbankje, dinsdagmiddag in de Bossche rechtszaal, maar schrok zichtbaar toen de officier van justitie het totale bedrag noemde. In vier jaar tijd stal hij 468.741,69 euro. Zeker zo schokkend: hij kon bijna drie jaar ongestoord zijn gang gaan bij zorginstelling Vitalis. Daar verdween bijna drie ton. De rest haalde hij weg bij een volgende baas: een groothandel in Bladel.