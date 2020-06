Eindhovenaar stalkte ex-vriendin met zendertje onder haar auto

DEN BOSCH - De Eindhovense vrouw durft niet naar buiten, vertelde ze dinsdag in de rechtbank. Niet wegens corona, maar door haar stalkende en dreigende ex. Als het echt niet anders kan, doet ze het niet zonder body- en dashcamera plus een alarmknop. Ze is bang voor zichzelf, voor haar ouders maar ook voor de dementerenden die ze verzorgd. Stel dat hij haar op haar werk opzoekt!

Die ex, ook Eindhovenaar, is september vorig jaar opgepakt. Opeens stond hij bij de Ikea voor haar auto toen de vrouw weg wilde rijden. Ze deed het raam op een kiertje om te zeggen dat hij weg moest gaan, maar hij wrikte het open, kreeg het slot van het portier en riep dat hij haar zou vermoorden. De vrouw wist te vluchten en reed meteen naar de politie.

Daar was de vraag hoe hij wist dat ze bij de meubelgigant zou zijn. Hij had ooit een zendertje onder haar auto geplakt, zei ze. Dat was nu weer zo, zag een agent en de man ging in de boeien. Ook de politie vond de dreiging te groot.

Anderhalf uur nodig

Het kwam tot een aangifte en een onderzoek en daaruit bleek dat hij sinds juni haar leven tot een hel maakte. Op een etentje verbrak ze de relatie van acht jaar. Dat pikte hij niet. De rechter had anderhalf uur nodig om alle bedreigingen en incidenten te noemen die in die drie maanden voorbij kwamen. Facebook, Whattsapp, Snapchat, sms, honderden mails, nep-accounts, vriendschapsverzoeken, op alle mogelijke manieren bestookte hij haar met berichten. Die gingen van diepe droefenis tot intense haat.

Quote Op alle mogelijke manieren bestookte hij haar met berichten. Die gingen van diepe droefenis tot intense haat.

Daar bleef het niet bij. Hij zocht haar ook op. Stond bij haar thuis, bij haar werk, op terrasjes en in cafés. Op de snelweg reed hij naast haar en sneed haar af, op de scooter was ze ook niet veilig. En dan waren er zoekvragen in zijn telefoon naar wapens.

Aanvankelijk wilde de man zelf niks zeggen, maar zijn advocaat Peter van de Laar kreeg hem aan het praten. Dat zette niet heel veel zoden aan de dijk, het meeste kon hij zich niet herinneren en dat zendertje was

niet van hem. Toch zag de politie meldingen binnenkomen op zijn telefoon. Geen commentaar. De politie had hem in augustus nog gewaarschuwd met een stopgesprek, maar dat hielp weinig, getuige het incident bij de Ikea.

Streep er onder

De rechters vonden het ‘bijzonder heftig’. Officier van justitie Simone van Keulen ging verder en was geschokt. Huilend had de vrouw vertelt hoezeer ze er onder leed, dat haar een safe-house was aangeboden. En het was volgens Van Keulen helder dat er onmiddellijk een streep onder moest. Normaal staan er werkstraffen voor, de Eindhovenaar had een half jaar voorarrest gehad en dat ook verdiend, volgens de officier. Ze wil er vier maanden voorwaardelijk bovenop, plus contact- en straatverboden.

Quote Huilend had de vrouw vertelt hoezeer ze er onder leed, dat haar een sa­fe-hou­se was aangeboden.