Eindhovenaar Ton Smits: met minimale cartoons naar de wereldtop

Diervoer­pro­du­cent ABZ de dupe door impasse over woonboten op bedrijven­ter­rein De Hurk in Eindhoven

17 februari EINDHOVEN - De Eindhovense politiek weigert mee te werken aan nieuwe ontwikkelingen op bedrijventerrein De Hurk tot wethouder Yasin Torunoglu een oplossing heeft gevonden voor een conflict met een groep woonbootbewoners. Diervoerproducent ABZ aan de Hastelweg die wil uitbreiden en innoveren is de dupe. ,,We hadden al klaar willen zijn maar we moeten nog beginnen’’, zegt directeur Marcel Roordink over de geplande verbouwing.