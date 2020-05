Eindhovenaar van handel in vlees naar waterstofauto's

In zijn vorige week geopende showroom aan de Limburg-laan- de voormalige EMA garage - heeft hij zo'n 25 gebruikte Toyota Mirai modellen staan. Van Stratum verkoopt de glanzende ex-lease auto's voor de helft van de prijs, toch nog goed voor zo'n 40.000 euro. Acht heeft hij er inmiddels verkocht. Zelf was hij de eerste particulier die na veel moeite zo'n drie jaar geleden van Toyota een Mirai kreeg toegewezen. Van Stratum: ,,De rollen waren toen omgedraaid. Toyota Japan had een eisenpakket. Eerst werd gekeken wie is dat, wat doet hij, heeft hij affiniteit met waterstof en is er een waterstoftankstation in de omgeving. Na twee jaar verplicht leasen mocht ik de auto kopen."