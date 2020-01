Eindhovenaar verdient cel voor bezit van 100 kilo 'bakmeel’

DEN BOSCH - Een ras-Eindhovenaar is boos op een vriend die een mini-drugslab in het schuurtje van zijn moeder verstopte. Het OM ziet dat anders en wil drie jaar cel, mede omdat hij honderd kilo grondstof had.

De politie viel maart 2017 binnen bij Dave van den B. (47) na een tip over wapenhandel. Wapens werden er niet gevonden. Wel stonden in het schuurtje spullen waarmee drugs te koken waren. ‘Lab’ is een groot woord, zei de officier van justitie, maar hij vond het wel een ernstige zaak. Er stond ook zoutzuur. Labs in woonwijken zijn levensgevaarlijk. Juist vooral als je er niks van weet, zoals Dave beweerde.

Hij was boos want het spul was van een kennis die hij de sleutel had gegeven omdat de man zijn eigen schuurtje verbouwde. Hij wist nergens van want woonde eigenlijk bij zijn vriendin. Wel was zijn moeder daar in huis en hij vond het ‘verschrikkelijk’ voor haar.

De officier geloofde het niet, temeer omdat in maart 2018 de politie weer langskwam. En net op dat moment werd honderd kilo wijnsteenzuur bezorgd. Dat is te gebruiken als een soort bakmiddel, maar het kan ook grondstof zijn voor amfetamine. Hij had het spul voor iemand anders besteld, zei hij, want was net een handeltje in ‘power foods’ begonnen. En dit was erg gezond bakmeel.

Geen pannenkoeken bakken

Toch moest hij er geen pannenkoeken van maken, raadde de officier hem aan, want daar was het echt niet geschikt voor. Het was meer een toevoeging, waar hooguit een paar gram voor nodig zijn. Honderd kilo kan ‘vele levens mee’. De naam van de klant was niet bekend, wel diens telefoonnummer. Dat had de officier gebeld en hij kreeg het hoofdkantoor van de KPN aan de lijn.