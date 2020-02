Eindhovenaar Vincent Yeers start petitie tegen discriminatie: ‘Wij zijn geen virussen’

Die petitie met de titel ‘Wij zijn geen virussen’ ging zaterdag online en is maandagmiddag al bijna 28.000 keer ondertekend. ,,Ik schrok heel erg toen ik het nummer hoorde”, zegt Yeers (23). In het grappig bedoelde nummer op de melodie van carnavalskraker ‘Wij vieren feest’, wordt gezongen dat mensen geen Chinees meer moeten eten. ‘Het komt allemaal door die stinkchinezen’, zingt ene Rotterdamse Toon.

Dj Lex Gaarthuis zond het nummer uit. Hij heeft ondertussen zijn excuses aangeboden. ,,Dit is bedoeld als satire, met een ontzettend vette knipoog”, schreef Gaarthuis over het nummer. ,,Wij maken ook bij satire en humor altijd een afweging of het z’n doel niet voorbij schiet en ik moet constateren dat dat hier wel is gebeurd.”

Yeers vindt het maar een slap excuus, zegt hij. ,,Dit was meer dan een grapje met een knipoog. Dit ging veel verder.” Hij merkt dat Nederlanders met een Aziatische achtergrond dagelijks worden geconfronteerd met racisme en pesterijen. ,,In de kroeg roepen mensen me na. Ze noemen me Coronavirus of spleetogenvirus.”

Yeers startte zijn petitie samen met de Amsterdamse Hui-Hui Pan. Ze willen discriminatie van Nederlanders met een Aziatische achtergrond bespreekbaar maken, zegt Yeers. ,,Dat soort discriminatie is heel normaal geworden in Nederland. Vaak ga ik naar de friettent om de hoek. Dan hoor ik dat mensen het accent van de eigenaar nadoen. We moeten ergens een lijn trekken. Het gaat om meer dan alleen het coronavirus.”

Waar die lijn precies ligt, dat is lastig vind ook Yeers. Wat als mensen een mondkapje opdoen tijdens carnaval en zo de draak steken met het virus? ,,Dat is een goede vraag. Ik snap best dat mensen gek doen tijdens carnaval”, zegt hij. ,,Maar mensen moeten zich wel realiseren dat ze anderen daarmee kunnen raken en pijn kunnen doen.”