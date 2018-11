Eindhovenaar voor derde keer de dupe van brutale autodieven: ‘Mijn jongste zoontje is bang, durft niet meer alleen naar school’

EINDHOVEN - Twee keer eerder al was Serge Strik uit Eindhoven de dupe van autodieven die het navigatiesysteem en zelfs stuurwiel van zijn auto hadden gemunt. Dinsdagnacht was hij voor de derde keer de dupe. Dit keer sloegen de dieven een ruit in. Maar ze werden gestoord. Dus kwamen ze woensdag overdag nóg een keer langs. Zelfs meerdere keren.

Strik werd dinsdagnacht om 04.30 uur door de politie uit z'n bed gebeld. De overbuurman was wakker geworden van glasgerinkel, uit z'n bed gesprongen en naar het raam gerend. Daar zag hij dieven die bezig waren in te breken in de auto van Strik. ,,Hij belde meteen de politie en de betrapte dieven gingen er snel vandoor.”

Op advies van de politie maakte Strik z'n auto provisorisch dicht. ,,Om te voorkomen dat alles nat werd, want het regende beetje.” Daarmee klaar, bleef hij nog even beneden om digitaal aangifte te doen. Wie schetst zijn verbazing toen er een uur later ineens een auto met daarin twee mannen de straat inreed. ,,De auto stopte en een van de mannen stapte uit. Hij had een zaklamp bij zich en liep naar mijn auto. Ik rende naar buiten en riep: hé, wat moet dat? De man in de auto gaf gas en reed met piepende banden weg, die met de zaklamp ging er als een haas vandoor.” Strik sprintte erachteraan, foto's makend en het kenteken in zijn geheugen prentend.

Capuchon

Hij gaf alles door aan de politie, die zei de daders te kennen. ,,Maar ze kunnen niets doen, want er is geen hard bewijs dat zij degenen zijn die de inbraak in mijn auto pleegden. Er zijn verder ook geen camerabeelden of zo.” Strik is ervan overtuigd dat het om de daders gaat. Want de volgende dag kwamen ze wéér terug. En niet een keer, maar meerdere keren. ,,Ik weet het zeker, een van de twee herkende ik in ieder geval. Twee donkere jongens, slank, voor in de twintig, Somalische types. Ze liepen aan de andere kant van de straat, zagen me, bleven stokstijf staan, deden hun capuchon op, draaiden zich om en renden weg. Ze zijn gedurende de ochtend ook door anderen gesignaleerd in de wijk. Ik kreeg van alle kanten berichten daarover binnen, op Facebook en via Whatsapp.”

Dat de vermoedelijke daders woensdag overdag hondsbrutaal rondwandelden in de wijk verbaast Strik niets. ,,Hier in de wijk (Blixembosch, red.) wonen veel tweeverdieners. ‘s Ochtends is het hier een grote uittocht. Dan gaat iedereen naar z'n werk om op een eerlijke manier z'n brood te verdienen.”

Strik is niet de enige wiens auto doelwit is van krakers. ,,Het afgelopen half jaar zijn hier een paar inbraakgolven geweest. Vooral in BMW's, Audi's, Mercedessen. Overal werden navigatiesystemen en soms het complete stuurwiel eruitgehaald. Zelf heb ik een Audi A3, een oude, uit 2010. Helemaal geen bijzondere auto. Maar de apparatuur is er makkelijk uit te verwijderen, dus ik denk dat ik daarom al voor de derde keer het haasje ben.” Waarom ineens zoveel inbraken in het afgelopen half jaar, hij heeft geen idee. ,,Wij wonen hier al veertien jaar. Het was hier altijd hartstikke rustig. Tot een half jaar geleden heb ik me hier altijd veilig gevoeld. Misschien komen ze juist omdat hier veel tweeverdieners wonen. Hier valt iets te halen.”

De politie bevestigt dat Audi's vaker het doelwit zijn van auto-inbraken. In de wijk Blixembosch is in de afgelopen vier weken één aangifte gedaan van een auto-inbraak. Waarschijnlijk ging het om de Audi van Strik. Tot nu toe zijn er nog geen aanhoudingen gepleegd.

Ouwe dief

,,Mijn auto staat nu tot vrijdag veilig in de garage om te worden gerepareerd, maar ik knijp 'm als een ouwe dief als hij straks weer voor de deur staat‘’, vertelt Strik 's woensdag 's avonds. ,,We hebben al gekeken of we de auto in een parkeergarage kunnen zetten een eind verderop. Maar dat kost 80 euro per maand, 1.000 euro per jaar. Dat is veel geld.”

Maar het ergste vindt hij het nog voor zijn zoontjes van 13 en 11 jaar. ,,Mijn jongste zoontje is bang. Hij wil bij papa en mama slapen en durft niet alleen naar school. Ja, leg dit maar eens uit aan die kinderen.”

