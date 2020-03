Eindhovenaar vroeg ministerie in 1999 al om meer actie tegen lood: ‘Het zijn een stelletje slapjanussen’

In thuisisola­tie vanwege corona: ‘Elkaar niet kunnen vastpakken, dat is eigenlijk wel het ergste’

9 maart HELMOND/EINDHOVEN - Wie positief op het nieuwe coronavirus is getest, moet in quarantaine. De impact op levens van de betrokkenen is groot, zoals blijkt uit het verhaal van Inge (45) uit Helmond en haar familie. ,,De lieve reacties geven ons echt de positieve energie die we nodig hebben.”