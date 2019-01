Eindhovenaar wereldkampioen met agaat groenling

Interview Ongebrei­del­de groei Eindhoven Airport is voorbij

14:00 EINDHOVEN - De problemen in de luchtvaart zijn van tijdelijke aard. Over dertig jaar behoren milieu- en geluidshinder tot het verleden, verwacht Eindhoven Airport-directeur Joost Meijs. Voor het zover is zal de explosieve groei van het vliegverkeer wel een halt toe moeten worden geroepen.